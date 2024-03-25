

Кобахидзе посетит с официальным визитом Республику Армения

25.03.2024 12:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 марта посетит с официальным визитом Республику Армения.



По информации администрации правительства, официальная церемония встречи состоится в резиденции правительства Республики Армения. Главу правительства Грузии примет премьер-министр Республики Армения.



Планируется, что Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян встретятся с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего премьер-министры сделают совместные заявления для СМИ.



«В рамках официального визита премьер-министр Грузии встретится с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.



В состав грузинской делегации под руководством главы правительства входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари и глава администрации правительства Леван Жоржолиани, - говорится в информации.





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