

Мегрелишвили: Текст, подготовленный «Грузинской мечтой», абсурден и ограничивает права человека

25.03.2024 13:10





Текст, подготовленный «Грузинской мечтой», абсурден и ограничивает права человека. В конечном итоге это ограничит свободу слова, потому что кто-то должен будет решить, что означает пропаганда, = заявил депутат от «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, говоря об инициировании «Грузинской мечтой» конституционных изменений, касающихся семейных ценностей.



По его словам, «Грузинская мечта» проиграет эти дебаты, поскольку эта тема абсолютно неприоритетна для общества.



«Там написана пропаганда. Пропаганда – это такая дефиниция, при которой кто-то должен решить, что является пропагандой, а что нет. Поэтому то, что я читаю – это просто нарушение прав человека. Человек имеет право делать со своим телом все, что хочет. Человек может покончить жизнь самоубийством, а запрещение того, что там написано, это вообще невообразимо. Соответственно, я думаю, что «Грузинская мечта» проиграет эти дебаты, потому что эта тема абсолютно неприоритетна для общества, а подготовленный ими текст абсурден и по идее ограничивает права человека. В конечном итоге это ограничит свободу слова, потому что кто-то должен будет решать, что такое пропаганда», - заявил Мегрелишвили.



«Грузинская мечта» инициирует конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей. Об этом на пресс-конференции в офисе партии сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и назвал конкретные статьи, предусматривающие изменения.



«Статья 1. 1. Законодательством могут упорядочиваться только такие отношения, уподобленные браку, которые предусматривают союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших возраста не менее 18 лет; 2. Усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только в соответствии с Конституцией и законодательством Грузии состоящими в браке супругами или лицом гетеросексуальной ориентации; 3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;



4. В документе, выданном государством или органом местного самоуправления, указывается только женский или мужской пол, соответствующий его генетическим данным. 5. Любое решение органа государственной власти или частного лица, прямо или косвенно ограничивающее использование понятий, определенных по половому признаку, является недействительным; 6. Запрещены такого рода собрания, которые направлены на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или лицом негетеросексуального ориентации, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку.



7. Запрещается распространение произведений, программ или иных материалов такого содержания, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или несовершеннолетним лицом. гетеросексуальный человек, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола или неиспользованием гендерных понятий. 8. Запрещается внесение в образовательный процесс государственного или частного образовательного учреждения информации, направленной популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или несовершеннолетним лицом. гетеросексуальный человек, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола или неиспользованием гендерных понятий.



Статья 2.



Этот закон должен вступить в силу сразу после его опубликования», - заявил Мдинарадзе.





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