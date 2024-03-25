

Усыновлять детей смогут только супружеские пары или гетеросексуальные лица, а смена пола будет запрещена - законопроект

25.03.2024 13:58





По инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.



«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



По изменениям, планируемым в самой Конституции, будет скорректирована статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.



Проектом конституционного закона правящая команда планирует ввести следующие ограничения и запреты:



1. Законодательством могут упорядочиваться только такие отношения, уподобленные браку, которые предусматривают союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших возраста не менее 18 лет;



2. Усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только в соответствии с Конституцией и законодательством Грузии состоящими в браке супругами или лицом гетеросексуальной ориентации;



3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;



4. В документе, выданном государством или органом местного самоуправления, указывается только женский или мужской пол, соответствующий его генетическим данным.



5. Любое решение органа государственной власти или частного лица, прямо или косвенно ограничивающее использование понятий, определенных по половому признаку, является недействительным;



6. Запрещены такого рода собрания, которые направлены на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или лицом негетеросексуального ориентации, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку.



7. Запрещается распространение произведений, программ или иных материалов такого содержания, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или лицом негетеросексуального ориентации, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку.



8. Запрещается внесение в образовательный процесс государственного или частного образовательного учреждения информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или лицом негетеросексуального ориентации, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола, либо неиспользования понятий, определенных по половому признаку.





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