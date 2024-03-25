

Лукашенко намекнул, что террористы прорывались в Беларусь, а не в Украину

25.03.2024 14:21





Лукашенко намекнул, что террористы, устроившие бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», прорывались в Беларусь, а не Украину, как рассказывали ФСБ и Путин.



Об этом диктатор заявил на встрече с губернатором Омской области России Виталием Хоценко.



— Мы эти сутки с президентом были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете (судя по всему имеется в виду задержание подозреваемых в совершении теракта в Брянской области РФ — Прим. ред.). Это как раз свидетельство тому, как должны работать в «союзном государстве» два президента и наши спецслужбы, — сказал Лукашенко



Напомним, посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы якобы помогли России задержать террористов, совершивших кровавую стрельбу в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Его слова фактически опровергли заявления ФСБ и Путина о том, что нападавшие якобы пытались скрыться в Украине.





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