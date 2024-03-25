|
|
|
ЕНД: Под обращением освободить Саакашвили, поставили подписи сотни тысяч человек
25.03.2024 14:44
Согласно заявлению «Единого национального движения», под обращением освободить Михаила Саакашвили, поставили подписи сотни тысяч человек. Список подписей будут представлен президенту Саломе Зурабишвили.
По данным ЕНД, члены партии, в том числе Софо Джапаридзе, Гия Харчилава и Темур Джанашия, в составе автоколонны приедут из Цаленджиха в Тбилиси и завершат автошествие у здания администрации президента, где они передадут Саломе Зурабишвили собранные подписи. По их словам ЕНД собрало сотни тысяч подписей.
«В этих подписях есть люди, которые полностью согласны с курсом Михаила Саакашвили и понимают, что нынешнее и будущее положение основывается на девятилетних реформах и социально-экономических успехах. Есть люди, которые являются представителями других партий, но своим гуманным и высоким политическим духом понимают, что третий президент Грузии должен быть свободным и на предстоящих выборах должна быть свободная среда», — заявили в партии.
По их словам среди подписантов, есть те, кто считают, что «третий президент не может сидеть в тюрьме из-за пиджака».
По мнению ЕНД Саломе Зурабишвили должна учесть людей поставивши подписи под обращением и «дать старт логичным политическим процессам — освободить президента Михаила Саакашвили».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна