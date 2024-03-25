

ЕНД: Под обращением освободить Саакашвили, поставили подписи сотни тысяч человек

25.03.2024 14:44





Согласно заявлению «Единого национального движения», под обращением освободить Михаила Саакашвили, поставили подписи сотни тысяч человек. Список подписей будут представлен президенту Саломе Зурабишвили.



По данным ЕНД, члены партии, в том числе Софо Джапаридзе, Гия Харчилава и Темур Джанашия, в составе автоколонны приедут из Цаленджиха в Тбилиси и завершат автошествие у здания администрации президента, где они передадут Саломе Зурабишвили собранные подписи. По их словам ЕНД собрало сотни тысяч подписей.



«В этих подписях есть люди, которые полностью согласны с курсом Михаила Саакашвили и понимают, что нынешнее и будущее положение основывается на девятилетних реформах и социально-экономических успехах. Есть люди, которые являются представителями других партий, но своим гуманным и высоким политическим духом понимают, что третий президент Грузии должен быть свободным и на предстоящих выборах должна быть свободная среда», — заявили в партии.



По их словам среди подписантов, есть те, кто считают, что «третий президент не может сидеть в тюрьме из-за пиджака».



По мнению ЕНД Саломе Зурабишвили должна учесть людей поставивши подписи под обращением и «дать старт логичным политическим процессам — освободить президента Михаила Саакашвили».





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