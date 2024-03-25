

Папуашвили: Сегодня я подписал закон о поправках в Избирательный кодекс

25.03.2024 14:53





Сегодня я подписал закон о поправках в Избирательный кодекс, который даст парламенту Грузии возможность выйти из тупика, созданного «соглашением от 19 апреля» почти на 3 года, и избрать профессиональных членов и председателя ЦИК, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает председатель парламента, странный порядок, действовавший до сих пор, не был выработан на основе диалога сторон, а был настойчивой идеей медиатора.



По его словам, аксиомой является то, что порядок, приводящий к тупику, должен быть изменен.



«Хочу напомнить общественности, что ранее действовавшая норма - избрание членов ЦИК 2/3 голосов и назначение оппозиционного политика заместителем председателя - не существует ни в одной стране. Следует также сказать, что этот странный порядок не был выработан на основе диалога сторон, а представлял собой настойчивую идею посредника, которая, по сути, не работала и не могла работать, особенно во время, оставшееся до следующих выборов.



Фактом также является то, что оппозиция будет использовать эту тупиковую ситуацию как предлог для непризнания результатов выборов.



Закон, который ведет нас в тупик, необходимо изменить. Это аксиома. А закон, из-за которого созданный тупик, может способствовать поощрению радикализма и навредить стране, должен быть изменен как можно скорее.



Несмотря на аннулирование «соглашения от 19 апреля», мы все же дали этому экспериментальной регуляции почти три года на работу. Однако мы не можем допустить бесполезных экспериментов перед предстоящими выборами.



Грузинский народ дал нам мандат на управление страной для укрепления демократических институтов, а не для их ослабления», - написал председатель парламента в социальной сети.





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