

Яго Хвичия: Я не понимаю человека, который боится проверки на добросовестность

25.03.2024 15:04





«Я не понимаю человека, который боится проверки на добросовестность, выглядит странным, когда судья противится этому», — заявил лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.



Яго Хвичия спросили о «веттинге».



«Если вы не «прикалываетесь» над грузинским судом, вы не сможете сказать, что он независим, об этом можно только пошутить. Соответственно, заявления «Грузинской мечты» я считаю шуткой.



Я вообще не понимаю человека, который боится проверки своей добросовестности и хочет быть судьей. Правительство может сказать, что я этого не буду делать, но кажется странным, когда судья противится проверки своей добросовестности. Мне жалко судей потому, потому что в этой реальности они даже не имеют права сказать, давайте, проверьте нас. «Веттинг» столь же абсурден, как и предыдущие судебные реформы. Власть всегда использовала эти абсурды, чтобы «оправдать» свое правление. Сколько себя помню, мы все время проверяли суд и у нас всегда был Мурусидзе, лучше него у нас никого было. Соответственно, в чем смысл проверки добросовестности Мурусидзе?», — заявил Яго Хвичия.







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