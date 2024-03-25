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Яго Хвичия: Я не понимаю человека, который боится проверки на добросовестность
25.03.2024 15:04
«Я не понимаю человека, который боится проверки на добросовестность, выглядит странным, когда судья противится этому», — заявил лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.
Яго Хвичия спросили о «веттинге».
«Если вы не «прикалываетесь» над грузинским судом, вы не сможете сказать, что он независим, об этом можно только пошутить. Соответственно, заявления «Грузинской мечты» я считаю шуткой.
Я вообще не понимаю человека, который боится проверки своей добросовестности и хочет быть судьей. Правительство может сказать, что я этого не буду делать, но кажется странным, когда судья противится проверки своей добросовестности. Мне жалко судей потому, потому что в этой реальности они даже не имеют права сказать, давайте, проверьте нас. «Веттинг» столь же абсурден, как и предыдущие судебные реформы. Власть всегда использовала эти абсурды, чтобы «оправдать» свое правление. Сколько себя помню, мы все время проверяли суд и у нас всегда был Мурусидзе, лучше него у нас никого было. Соответственно, в чем смысл проверки добросовестности Мурусидзе?», — заявил Яго Хвичия.
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