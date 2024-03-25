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С мая будет возможно передвигаться по новой объездной дороге Зестафони


25.03.2024   15:25


С мая будет возможно передвигаться по новой объездной дороге Зестафони.

Информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По сообщению ведомства, интенсивные работы ведутся на участке Шорапани-Аргвета автомагистрали Е60, дороги через Рикотский перевал.

«На участке Шорапани-Аргвета, в соответствии с проектом, предусмотрено строительство четырехполосной дороги протяженностью 14,7 км.

На данном этапе построено 15 из 17 мостов и прорезаны все десять тоннелей из десяти.

Физический прогресс работ на сегодняшний день составляет 80%. В рамках строительства дороги Рикотского перевала, которая разделена на четыре участка, строится в общей сложности до 52 км дороги, 97 мостов и 51 туннель», — говорится в информации.


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