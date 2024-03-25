

С мая будет возможно передвигаться по новой объездной дороге Зестафони

25.03.2024 15:25





С мая будет возможно передвигаться по новой объездной дороге Зестафони.



Информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.



По сообщению ведомства, интенсивные работы ведутся на участке Шорапани-Аргвета автомагистрали Е60, дороги через Рикотский перевал.



«На участке Шорапани-Аргвета, в соответствии с проектом, предусмотрено строительство четырехполосной дороги протяженностью 14,7 км.



На данном этапе построено 15 из 17 мостов и прорезаны все десять тоннелей из десяти.



Физический прогресс работ на сегодняшний день составляет 80%. В рамках строительства дороги Рикотского перевала, которая разделена на четыре участка, строится в общей сложности до 52 км дороги, 97 мостов и 51 туннель», — говорится в информации.





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