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В резиденции правительства Республики Армения состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Грузии


25.03.2024   16:13


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Республике Армения.

По сообщению администрации правительства, официальная церемония встречи премьер-министра Грузии состоялась в резиденции правительства Республики Армения.

В рамках официального визита Ираклий Кобахидзе и его армянский коллега Никол Пашинян проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых премьеры сделают совместные заявления для СМИ.

Глава правительства Грузии также проведет встречу с президентом Республики Армения.


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