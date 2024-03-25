|
|
|
В резиденции правительства Республики Армения состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Грузии
25.03.2024 16:13
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Республике Армения.
По сообщению администрации правительства, официальная церемония встречи премьер-министра Грузии состоялась в резиденции правительства Республики Армения.
В рамках официального визита Ираклий Кобахидзе и его армянский коллега Никол Пашинян проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых премьеры сделают совместные заявления для СМИ.
Глава правительства Грузии также проведет встречу с президентом Республики Армения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна