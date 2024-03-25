

В резиденции правительства Республики Армения состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Грузии

25.03.2024 16:13





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с официальным визитом в Республике Армения.



По сообщению администрации правительства, официальная церемония встречи премьер-министра Грузии состоялась в резиденции правительства Республики Армения.



В рамках официального визита Ираклий Кобахидзе и его армянский коллега Никол Пашинян проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых премьеры сделают совместные заявления для СМИ.



Глава правительства Грузии также проведет встречу с президентом Республики Армения.





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