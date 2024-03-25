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Кобахидзе: Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе
25.03.2024 16:27
«Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Надеюсь, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в конечном итоге увенчается надлежащим соглашением», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, проведенном совместно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам Кобахидзе, Грузия готова сыграть свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира в регионе.
«Мы подробно побеседовали о происходящих процессах в регионе, подчеркнули важность наших совместных усилий в решении проблем, стоящих перед нашим регионом. Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Я надеюсь, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в конечном итоге увенчается надлежащим соглашением. Грузия готова сыграть свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира и стабильности в нашем регионе», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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