

Кобахидзе: Грузия готова исполнить свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира и стабильности в регионе

25.03.2024 16:40





Грузия готова исполнить свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира и стабильности в нашем регионе, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге, состоявшемся после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и, наконец, увенчается надлежащим соглашением.



Кроме того, премьер-министр Грузии пригласил Никола Пашиняна посетить Грузию с официальным визитом.



«Мы детально поговорили о происходящих процессах в регионе. Подчеркнули важность наших совместных усилий в решении проблем, стоящих перед нашим регионом. Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Надеюсь, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и, наконец, увенчается надлежащим соглашением. Грузия готова исполнить свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира и стабильности в нашем регионе. Господин премьер-министр, позвольте мне выразить благодарность за оказанный вами теплый прием. Я хочу еще раз пригласить вас в Грузию, мы об этом говорили во время нашей встречи. Я хочу еще раз попросить вас приехать в Грузию. Двусторонние визиты на высоком уровне очень важны для нас для поддержания высокого уровня отношений между странами и той высокой динамики, которая характеризует наше партнерство сегодня. Наша задача – усилить наши страны. Конечно, наше сотрудничество может сыграть в этом отношении очень важную роль», - заявил Кобахидзе.





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