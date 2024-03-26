

«Мечта» осуждала в ПАСЕ закон о «гей-пропаганде», который сама намерена принять

26.03.2024 00:44





Представители «Грузинской мечты» в Совете Европы на протяжении многих лет осуждали законодательные изменения и инициативы против запрета гей-пропаганды в других странах. Однако теперь правящая партия Грузии сама планирует инициировать подобный законопроект.



Например, в 2013 году члены «Грузинской мечты» в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию Совета Европы под названием «Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Данная резолюция также осуждала «введение законодательства или законопроекта о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма» в разных странах.



В частности, в резолюции, которую поддержали Ираклий Чиковани, Гугули Маградзе и Тедо Абашидзе, говорится, что, несмотря на резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей и Комитетом министров в 2010 году, в обществе широко распространены предрассудки в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Дискриминация ЛГБТ остается серьезной проблемой, о чем свидетельствуют неоднократные нарушения прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также неспособность властей обеспечить защиту от гомофобного и трансфобного насилия.



В резолюции также было указано, что введение законодательства или законопроекта о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма в таких странах, как Литва, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина, противоречит юридическим обязательствам этих стран. Это также узаконило бы предубеждения против ЛГБТ, которые слишком часто подпитываются невнимательными высказываниями политиков и других авторитетных деятелей.



«Государства-члены Совета Европы должны принять меры по предотвращению дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, продвигать равенство и бороться с гомофобией и трансфобией», — указано в тексте резолюции, за которую проголосовали члены «Грузинской мечты».



Кроме того, в 2013 году члены «Грузинской мечты» Эка Беселия, Гугули Маградзе и нынешний министр обороны Ираклий Чиковани поддержали резолюцию, которая считала осуществленные в Молдове изменения неуместными для Европы.



«Ассамблея обеспокоена недавним принятием 24 мая 2013 года измененной статьи 90.1 Кодекса о правонарушениях, обнародованной 5 июля 2013 года, которая предусматривает наказание за «распространение информации и/или совершение действий, направленных на распространение… некоторые иные отношения, кроме тех, которые связаны с браком и семьей, в соответствии с Конституцией и Семейным кодексом». Такое положение явно противоречит европейским стандартам недискриминации. Поэтому Ассамблея призывает власти Молдовы отменить это положение и приветствует предварительные шаги, предпринятые Омбудсменом, Антидискриминационным советом и Министерством внутренних дел для обеспечения правильного и единообразного применения поправок до их отмены», — указано в резолюции.



В 2013 году Парламент Молдовы принял закон практически идентичный российскому закону о запрете распространения гей пропаганды. Позже парламент Молдавии отменил закон о «пропаганде гомосексуализма», против которого выступал Евросоюз.



В 2015 году этот вопрос был снят с повестки дня в Литве и Украине. Однако такой закон до сих пор действует в России.



Кроме того, в 2014 году к резолюции, осуждающей стигматизацию ЛГБТ со стороны российских властей, присоединился представитель «Грузинской мечты» и нынешний министр обороны Ираклий Чиковани.



Подписавшие резолюцию заявили, что российские власти продолжают кампанию по стигматизации ЛГБТ:



Например, в сентябре президент Путин заявил, что признание однополых партнерств «является прямым путем к деградации и ведет к демографическому и моральному кризису».



В резолюции 2022 года, которую поддержал Гиви Миканадзе, Совет Европы отмечал, что правовое положение женщин, девушек и ЛГБТ на Северном Кавказе ухудшилось, а представители как местной, так и федеральной власти оправдывают свои преследования «традиционными ценностями»:



«Ассамблея призывает Россию прекратить преследование ЛГБТ в Чеченской Республике», — говорится в тексте резолюции.



Сегодня, 25 марта, на брифинге, состоявшемся в офисе партии, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия подготовила законодательные изменения необходимые для «защиты семейных ценностей и будущих поколений от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды».



Однако на данном этапе правящее большинство вместе с лояльными ему «Европейскими социалистами» не имеет в парламенте необходимого количества (113 голосов) для принятия конституционных поправок.



По словам Мдинарадзе, правящая партия в ближайшее время также инициирует более конкретные изменения в несколько десятков законов, которые «гарантированно» будут приняты в этом году. Для внесения изменений в закон необходимо максимум 76 голосов, которыми обладает «Грузинская мечта».





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