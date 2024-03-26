

Бучукури: Если «загуглить» пропаганду ЛГБТ, выдаст «Грузинскую мечту»

26.03.2024 12:05





Если «загуглить» пропаганду ЛГБТ, выдаст «Грузинскую мечту», их флаг вместе с радужным флагом и Мамуку Мдинарадзе как пропагандиста ЛГБТ, - заявила журналистам депутат партии «За Грузию» Анна Бучукури, откликаясь на подготовленный «Грузинской мечтой» новый конституционный проект.



По ее словам, они будут участвовать в этих обсуждениях, поскольку считают, что любая пропаганда, направленная против детей, это плохо.



По заявлению Бучукури, «Грузинской мечте» нельзя позволять «использовать защиту детей от вредного влияния как инструмент в личных, партийных, предвыборных целях».



«Напомню также общественности, что нынешний друг «Мечты», а в прошлом близкий друг Саакашвили – Орбан уже использовал подобную инициативу для манипулирования во время выборов.



Я вам больше скажу, я лично призываю других представителей оппозиции не бояться и не прятаться от этой темы. Коллеги, помогите нам не позволить «Грузинской мечте» превратить вопрос защиты детей от влияния в тему для манипулирования.



Сегодня самым большим пропагандистом является «Грузинская мечта», лично - Мамука Мдинарадзе. Google — самая популярная поисковая система, и если «загуглить» пропаганду ЛГБТ, выдаст «Грузинскую мечту», их флаг вместе с радужным флагом и Мамуку Мдинарадзе как пропагандиста ЛГБТ», - заявила Бучукури.



Для справки, по инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.



«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Согласно изменениям, планируемым в самой Конституции, будет скорректирована ​​статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.





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