

Глава Минздрава встретился с представителями медицинского сектора

26.03.2024 12:07





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями медицинского сектора. На ознакомительной встрече стороны обсудили реформы, проводимые в отрасли. Разговор коснулся системы финансирования диагностически связанных групп (DRG), механизмов регулирования и стандартов в отрасли, развития первичной медико-санитарной помощи и необходимых изменений для развития медицинских услуг в Грузии.



На встрече министр здравоохранения подчеркнул, что приоритетом является защита интересов пациентов и предоставление им качественных услуг. По словам Михаила Сарджвеладзе, важную роль в упомянутом процессе играет медицинский сектор и активная коммуникация с ним.



Представители медицинского сектора поблагодарили министра за встречу. Стороны договорились, что работа над существующими вызовами и путями их решения будет активно продолжена в рабочем формате. На встрече присутствовали первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, руководители Ассоциации здравоохранения и клиник.





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