

Деканоидзе об инициативе, связанной с ЛГБТ-сообществом – Это проблема, придуманная «Грузинской мечтой»

26.03.2024 12:11





Я убеждена, что это придумано лишь для того, чтобы якобы дискредитировать оппозицию, чего не произойдет, поскольку граждан Грузии волнуют совсем другие проблемы, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе в беседе с журналистами, оценивая проект конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



По ее словам, это проблема, придуманная «Грузинской мечтой» и о которой говорит только «Грузинская мечта».



«Людей не волнует эта придуманная тема, о которой говорит только «Грузинская мечта» и больше никто.



Это часть пропаганды, это продолжение того, что подразумевает сохранение власти Бидзины Иванишвили любой ценой, но я думаю, что у этого не будет продолжения. Это провальный проект «Грузинской мечты», - заявила Деканоидзе.



Для справки, по инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.



«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Согласно изменениям, планируемым в самой Конституции, будет скорректирована статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.





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