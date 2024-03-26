|
|
|
Деканоидзе об инициативе, связанной с ЛГБТ-сообществом – Это проблема, придуманная «Грузинской мечтой»
26.03.2024 12:11
Я убеждена, что это придумано лишь для того, чтобы якобы дискредитировать оппозицию, чего не произойдет, поскольку граждан Грузии волнуют совсем другие проблемы, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе в беседе с журналистами, оценивая проект конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».
По ее словам, это проблема, придуманная «Грузинской мечтой» и о которой говорит только «Грузинская мечта».
«Людей не волнует эта придуманная тема, о которой говорит только «Грузинская мечта» и больше никто.
Это часть пропаганды, это продолжение того, что подразумевает сохранение власти Бидзины Иванишвили любой ценой, но я думаю, что у этого не будет продолжения. Это провальный проект «Грузинской мечты», - заявила Деканоидзе.
Для справки, по инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.
«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».
Согласно изменениям, планируемым в самой Конституции, будет скорректирована статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».
Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна