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Премьер: Я верю, что сегодня ребята вложат душу и сердце в победу и впишут новую страницу в историю футбола Грузии
26.03.2024 12:31
В течение 30 лет мы 14 раз пытались выйти на чемпионаты мира и Европы, но ни разу не удавалось осуществить эту мечту. Я верю, что сегодня ребята вложат душу и сердце в победу и впишут новую страницу в историю футбола Грузии, - заявил в видеообращении премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, у Грузии отличная команда, которая имеет волю к победе и может победить.
«Сборная Грузии провела свой первый официальный матч ровно 30 лет назад, в 1994 году. Сборная родилась и выросла на наших глазах. Мы все хорошо помним каждый шаг нашей команды, каждую победу, каждый гол, вселявший в нас надежду на исполнение нашей мечты.
Сейчас мы находимся в полушаге от этой мечты. У нас отличная команда, которая имеет волю к победе и может победить. Верю, что сегодня ребята вложат душу и сердце и впишут новую страницу в историю грузинского футбола. Я верю, что Грузия сегодня победит», - отметил премьер.
Для справки, национальная сборная Грузии по футболу сегодня будет противостоять национальной сборной Греции в финальной встрече квалификационного этапа Евро-2024. Матч на Dinamo Arena в Тбилиси начнется в 21:00. Параллельно с матчем на площади Первой Республики пройдет мероприятие, организованное мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии и на этой территории будет установлен большой экрандля футбольных болельщиков.
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