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Фукуяма: возвращение Иванишвили в политику не означает, что он больше не олигарх
26.03.2024 12:34
Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что сближение с Россией опасно для Грузии, а вернувшийся в политику Бидзина Иванишвили остается олигархом даже в должности «почетного» председателя партии власти «Грузинская мечта».
Иванишвили, отметил Фукуяма, не выражает интересов грузинского народа — он подталкивает народ «в другом направлении».
«Сближение с Россией опасно по многим очевидным причинам. Я думаю, проблема в том, что ваш олигарх не представляет взгляды вашего населения. Я думаю, что большинство грузин хотят быть с Европой, Соединенными Штатами, евроатлантическими друзьями, но у вас есть один человек, который подталкивает вас в другом направлении.
Тот факт, что Бидзина Иванишвили вернулся в политику, не означает, что он не олигарх. На самом деле, его деньги дают ему влияние, я думаю, это искажает демократию Грузии», — заявил американский философ.
Напомним, о своем третьем «возвращении» в политику основатель партии власти и олигарх Бидзина Иванишвили заявил 30 декабря 2023 года.
В ежегодном отчете Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года основатель правящей партии Бидзина Иванишвили упоминается как пророссийский олигарх. В отчете говорится, что Иванишвили несет ответственность за демократическую отсталость Грузии.
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