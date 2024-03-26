

Прокуратура раскрыла очередное транснациональное преступление

26.03.2024 13:53





Прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление и возбудила уголовное преследование против пяти граждан иностранных государств и двух граждан Грузии по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой. Информацию распространила прокуратура Грузии.



По данным следствия, члены преступной группы устанавливали связь с гражданами зарубежных стран с помощью фейковых страниц, зарегистрированных в социальных сетях, и, завоевав доверие, обманным путем заставляли потерпевших переводить денежные средства на банковские счета по различным ложным и надуманным основаниям.



«Обвиняемые связались через социальные сети с гражданином Королевства Нидерландов, который перевел на банковские счета доверенных лиц в Грузии 128 424 евро, которые они незаконно присвоили», — говорится в информации прокуратуры.



В ведомстве отметили, что членам преступной группы предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет.



«Борьба с транснациональной преступностью является приоритетным направлением прокуратуры Грузии. По делу продолжается расследование с целью установления и раскрытия других физических или юридических лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





