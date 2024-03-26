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Посольство США желает успехов сборной Грузии в сегодняшнем важном матче


26.03.2024   15:01


Посол США в Грузии Робин Даниган от имени посольства США пожелала успехов сборной Грузии, которая сегодня встретится с Грецией. Об этом американский дипломат заявила в видеообращении.

«Мы желаем успеха сборной Грузии в сегодняшней игре. Все посольство США поддерживает вас. Вся Грузия <сегодня> вместе», — заявила Данниган.

Напомним, сборная Грузии по футболу встретится со сборной Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Матч начнется на Dinamo Arena в 21:00 час. Параллельно с матчем на площади Первой Республики пройдет мероприятие, организованное мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии — для футбольных болельщиков будет установлен большой экран.


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