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Посольство США желает успехов сборной Грузии в сегодняшнем важном матче
26.03.2024 15:01
Посол США в Грузии Робин Даниган от имени посольства США пожелала успехов сборной Грузии, которая сегодня встретится с Грецией. Об этом американский дипломат заявила в видеообращении.
«Мы желаем успеха сборной Грузии в сегодняшней игре. Все посольство США поддерживает вас. Вся Грузия <сегодня> вместе», — заявила Данниган.
Напомним, сборная Грузии по футболу встретится со сборной Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Матч начнется на Dinamo Arena в 21:00 час. Параллельно с матчем на площади Первой Республики пройдет мероприятие, организованное мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии — для футбольных болельщиков будет установлен большой экран.
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