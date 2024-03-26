

Мдинарадзе: Мы стараемся отделить права и пропаганду

26.03.2024 15:30





По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, цель поправок, подготовленных «Грузинской мечтой», — защитить семейные ценности, несовершеннолетних, а не запретить что-либо.



Как отметил Мдинарадзе, нужно разделить друг от друга права и пропаганду.



«Мы стараемся различать и отделять права и пропаганду друг от друга. Пропагандисты пытаются смешивать пропаганду и права. Это главная ценностная линия, и на этой линии идет борьба, ценностная война, в которой они не могут победить, потому что мы правы.



Я думаю, они не знают, что такое гомофобия. Давайте много раз хорошо объясним, что такое гомофобия. Права нужно отделить от пропаганды и вредных последствий. На самом деле ничего не запрещается, главная цель – защитить будущие поколения от последствий вредной, страшной пропаганды, защитить от нее детей и внуков. Да, в приоритете защита семейных ценностей и несовершеннолетних, а не запретить что-то. Они смешивают все это друг с другом, а мы пытаемся отделить права и пропаганду друг от друга», — заявил Мдинарадзе.



Для справки, «Грузинская мечта» подготовила изменения в Конституцию о семейных ценностях и защите несовершеннолетних.





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