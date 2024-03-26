

TI Georgia: упразднение II тура мажоритарных выборов в Сакребуло будет шагом назад

26.03.2024 15:49





TI (Transparency International) — Грузия считает, что власти пытаются ухудшить избирательное законодательство и привести его в соответствие со своими интересами. В заявлении неправительственной организации сказано, что упразднение II тура мажоритарных выборов в Сакребуло (городской совет — ред.) будет шагом назад.



Организация призывает парламент не принимать инициированный законопроект.



«20 марта депутаты «Грузинской мечты» обратились к парламенту с инициативой внести поправки в Избирательный кодекс, которые предусматривают отмену минимального 40%-го порога для избрания кандидатов-мажоритарщиков в городской совет. Если поправки будут приняты, вторых туров мажоритарных выборов в Сакребуло не будет, что увеличивает риск потери голосов и лишает сторонников оппозиционных партий, участвующих в выборах, шанса поддержать единого кандидата от оппозиции во втором туре.



Согласно действующей редакции закона, на основе мажоритарной избирательной системы кандидат считается избранным членом собрания, когда он/она получает больше голосов, чем его/ее конкуренты, но не менее 40% голосов избирателей. В случае, если ни один кандидат не сможет преодолеть 40%-ный барьер, назначается второй тур. Этот порог был установлен в Кодексе о выборах в 2021 году», — отмечает НПО.



Организация указывает, что поправка увеличивает возможность избрания в совет кандидата, за которого проголосовало больше избирателей, чем за его конкурента.



«В конечном счете, растет угроза того, что воля, выраженная избирателями, не будет должным образом отражена в мандатах. Таким образом, представленное изменение явно является шагом назад, что также отражает общую тенденцию, наблюдавшуюся в законодательной политике правительства «Грузинской мечты» в связи с выборами в последние годы», — подчеркивает TI.



Организация указывает на то, что власти все чаще пытаются ухудшить избирательное законодательство и подогнать его под себя.



«Для иллюстрации достаточно вспомнить недавно принятые поправки к «Избирательному кодексу» Грузии и регламенту парламента, касающиеся выборов председателя и членов ЦИК, которые полностью игнорируют рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ.



Исходя из всего вышеизложенного, мы призываем парламент не принимать инициированный законопроект», — говорится в информации.



Напомним, действующей редакции «Избирательного кодекса», избранным в мажоритарном порядке считается кандидат, набравший более 40% голосов. В случае если кандидаты не смогли пройти барьер назначается второй тур выборов. Проект «Грузинской мечты» подразумевает и отмену второго тура выборов. В партии власти пояснили, что эта инициатива даст возможность муниципальным собраниям своевременно и эффективно осуществлять свои полномочия и обеспечить их слаженную и организованную работу, не тратя время на второй тур.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





