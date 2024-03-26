

Министр образования Грузии открыл Центр картвелологии в Ереванском государственном университете

26.03.2024 16:33





Находящийся с рабочим визитом в Армении министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари, вместе с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян, приняли участие в церемонии открытия Центра картвелологии в Ереванском государственном университете.



Георгий Амилахвари обратился к собравшимся и подчеркнул важность открытия центра с точки зрения углубления исторической дружбы двух стран. В ходе выступления министр поблагодарил свою армянскую коллегу Жанну Андреасян, ректора Ереванского государственного университета Оганнеса Оганнисяна, послов Грузии и Армении за важный вклад в осуществление проекта открытия Центра картвелологии.



Георгий Амилахвари заявил, что Грузия поддерживает образовательную и исследовательскую деятельность, а также распространение академических знаний в направлении картвелологии в ВУЗах стран-стратегических партнеров. По словам министра, учитывая общее историческое прошлое Грузии и Армении, важно работать вместе с грузинскими и армянскими научными кругами и углублять сотрудничество между странами в этом направлении.



По завершении мероприятия Георгий Амилахвари преподнес в дар центру музейный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре» (Вепхисткаосани). Центр картвелологии ЕГУ будет способствовать распространению и обмену академическими знаниями об истории, культуре и литературе Грузии.







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