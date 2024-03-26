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Мдинарадзе: Если у Зурабишвили будет рейтинг выше, чем у Саакашвили, она его не помилует
26.03.2024 17:43
По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, существует единственное ожидание относительно помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По его словам, если у Зурабишвили будет рейтинг выше, чем у Саакашвили, она его не помилует, и будет сама актором, если у Саакашвили будет высокий рейтинг, то его освободят и он будет актором.
«Единственное ожидание относительно помилования Саакашвили состоит в том, что если у Саломе Зурабишвили будет более высокий рейтинг, чем у Саакашвили, то она его не помилует, и будет сама актором, если же у Саакашвили будет высокий рейтинг, его освободят, и он будет актором», — заявил Мдинарадзе.
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