

Мдинарадзе: Если у Зурабишвили будет рейтинг выше, чем у Саакашвили, она его не помилует

26.03.2024 17:43





По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, существует единственное ожидание относительно помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По его словам, если у Зурабишвили будет рейтинг выше, чем у Саакашвили, она его не помилует, и будет сама актором, если у Саакашвили будет высокий рейтинг, то его освободят и он будет актором.



«Единственное ожидание относительно помилования Саакашвили состоит в том, что если у Саломе Зурабишвили будет более высокий рейтинг, чем у Саакашвили, то она его не помилует, и будет сама актором, если же у Саакашвили будет высокий рейтинг, его освободят, и он будет актором», — заявил Мдинарадзе.







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