

Мдинарадзе: Бидзина Иванишвили спас страну физически, а теперь под его руководством мы все пытаемся спасти ее и духовно

26.03.2024 17:51





Бидзина Иванишвили спас страну физически, а теперь под его руководством мы все пытаемся спасти ее и духовно. Наклеивание на доброго ярлыка злого является величайшим злом, - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, оценивая заявление американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что «олигарх Иванишвили не представляет грузин, он покупает влияние за деньги, что разрушает демократию».



По его словам, население Грузии очень хорошо различает белое и черное.



«На самом деле, что бы кто ни говорил за пределами или внутри страны, Бидзина Иванишвили – меценат, творец и политик с величайшими умственными способностями, который действительно спас эту страну. Человек спас страну физически, а теперь под его руководством мы все пытаемся спасти ее и духовно. Без преувеличения. Если кто-нибудь выскакивает и в чем-то его обвиняет, нас это не интересует. Когда человек делает добро и на него хотят наклеить ярлык злого, не существует большего зла. В этой стране общество очень хорошо различает доброго и злого, белое и черное», - заявил Мдинарадзе.





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