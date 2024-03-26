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Александр Литвиненко назначен новым руководителем СНБ Украины
26.03.2024 18:56
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности главы СНБОУ.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Алексей Данилов занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Другим указом на эту должность Зеленский назначил экс-главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
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