

27 стран-членов ЕС приняли документ, в котором еще раз выражается поддержка процесса вступления Грузии в ЕС

26.03.2024 18:57





В рамках 17-го пленарного заседания, прошедшего в формате председателей комитета по иностранным делам парламентов государств-членов ЕС (COSAC), национальные парламенты 27 стран-членов ЕС приняли документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Грузии и её европейской интеграции.



Как говорится в документе, COSAC поддерживает процесс расширения, как геостратегическую инвестицию в обеспечение мира, безопасности, стабильности и благополучия.



«COSAC приветствует завершение инициативы Комиссии по рамочного проекта переговоров с Украиной и Молдовой, который был одобрен Советом, и призывает начать работу по переговорам о вступлении с Грузией в соответствии с подходом, основанным на заслугах. Он призывает страны-кандидаты на членство, при помощи Евросоюза, активизировать свои усилия по проведению реформ в соответствии с Копенгагенскими критериями, особенно в сфере верховенства закона. В то же время должны быть реализованы необходимые реформы, которые позволят расширенному ЕС продолжать эффективно функционировать в интересах граждан ЕС», — говорится в документе.



Между тем, COSAC вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, Молдовы, Грузии и Армении в пределах их международно признанных границ, а также естественного права Украины защищаться от российской агрессии.



«COSAC подтверждает свою поддержку процесса вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз в соответствии с выполнением условий, изложенных в пакете расширения Еврокомиссии до 2023 года. COSAC подтверждает свою поддержку вступлению Балканских стран в Евросоюз в соответствии с Копенгагенскими критериями», — говорится в документе.





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