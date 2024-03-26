

Председатель парламента объявил конкурс на должность председателя ЦИК и трех профессиональных членов

26.03.2024 21:55





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил конкурс по отбору председателя ЦИК и трех профессиональных членов.



Как пишет председатель парламента в соцсети, конкурсные документы желающие могут подать до 9 апреля 2024 года включительно.



Вместе с тем, Шалва Папуашвили благодарит кандидатов отборочной комиссии за согласие стать её членами.



«Сегодня я объявил конкурс по отбору председателя ЦИК и трех профессиональных членов. Желающие могут подать конкурсную документацию физически или по электронной почте до 9 апреля 2024 года включительно. Этим же указом создана комиссия по отбору кандидатов. Я принял решение предложить в состав комиссии тот же состав, который был в комиссии, созданной президентом для отбора кандидатов в ЦИК. Я хотел бы поблагодарить членов комиссии за согласие. В соответствии с регламентом парламента Грузии, в состав комиссии включен также один представитель президента», — написал Шалва Папуашвили.





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