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Премьер-министр и председатель парламента представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести


27.03.2024   12:01


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести.

Соответствующее заявление премьер-министр сделал на площади Республики в Тбилиси, где болельщики и члены команды праздновали победу.

«Сегодня самый счастливый день. Это счастье, которое нас объединяет. Эти ребята – герои, они будут представлены к ордену Чести, каждый из них. Я хочу выразить всем свою огромную любовь», - заявил Ираклий Кобахидзе.


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