

Премьер-министр и председатель парламента представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести

27.03.2024 12:01





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести.



Соответствующее заявление премьер-министр сделал на площади Республики в Тбилиси, где болельщики и члены команды праздновали победу.



«Сегодня самый счастливый день. Это счастье, которое нас объединяет. Эти ребята – герои, они будут представлены к ордену Чести, каждый из них. Я хочу выразить всем свою огромную любовь», - заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





