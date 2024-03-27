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Премьер-министр и председатель парламента представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести
27.03.2024 12:01
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии по футболу к Ордену Чести.
Соответствующее заявление премьер-министр сделал на площади Республики в Тбилиси, где болельщики и члены команды праздновали победу.
«Сегодня самый счастливый день. Это счастье, которое нас объединяет. Эти ребята – герои, они будут представлены к ордену Чести, каждый из них. Я хочу выразить всем свою огромную любовь», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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