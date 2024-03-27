

Зурабишвили: Поздравляю, Грузия уже в Европе

27.03.2024 12:12





Поздравляю, Грузия уже в Европе! - написала в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии одолела сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024. Судьба матча решилась в серии пенальти. Грузинская сборная победила со счетом 4:2.



Сборная Грузии 18 июня сыграет свою первую игру на Чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.







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