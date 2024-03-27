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Посольство США: «Разделить с вами эту радость — незабываемо!»
27.03.2024 12:17
Посольство США в Грузии поздравило всю страну с победой сборной Грузии по футболу в историческом матче против сборной Греции.
«Поздравляем национальную cборную Грузии и всех болельщиков с осуществлением мечты.
Поздравляем всю Грузию с этой исторической победой!», — сказано в заявлении посольства США в Грузии.
Отметим, каждый член сборной Грузии, по решению премьера и спикера парламента Грузии, представлены к Ордену Чести.
Впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Судьбу счета решила серия пенальти — 4:2 в пользу Грузии.
Сборная Грузии проведет первый матч на чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции 18 июня.
SOVA
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