

Посольство США: «Разделить с вами эту радость — незабываемо!»

27.03.2024 12:17





Посольство США в Грузии поздравило всю страну с победой сборной Грузии по футболу в историческом матче против сборной Греции.



«Поздравляем национальную cборную Грузии и всех болельщиков с осуществлением мечты.



Поздравляем всю Грузию с этой исторической победой!», — сказано в заявлении посольства США в Грузии.



Отметим, каждый член сборной Грузии, по решению премьера и спикера парламента Грузии, представлены к Ордену Чести.



Впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Судьбу счета решила серия пенальти — 4:2 в пользу Грузии.



Сборная Грузии проведет первый матч на чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции 18 июня.



SOVA

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