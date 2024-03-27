

Саакашвили: Судьбу Грузии не могут решать ростовщики, диктатура ростовщиков должна закончиться

27.03.2024 13:54





Сейчас, как никогда, нам нужна консолидация, нас ничто не сломит, - заявил на сегодняшнем судебном заседании третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он отметил, что не боится никаких репрессий и арестов. По пояснению Михаила Саакашвили, грузинский народ должен вернуться к управлению страной и для этого необходима мобилизация.



«Я не боюсь никаких репрессий и дальнейшего тюремного заключения, потому что прекрасно знаю, что путь, которым мы идем — это путь, в результате которого за 12 лет правления Иванишвили построили порт в Очамчире, остановили строительство суперсовременного порта в Батуми, остановили строительство аэропорта в Поти, строительство порта Лазика. Вот на фоне всего этого мы получили эту напасть в Очамчире. Если бы были эти порты, никто бы не осмелился это сделать, потому что во все это были бы вложены интересы всего мира.



И еще: судьбу Грузии не могут решить ростовщики… Та страна, судьбу которой решают ростовщики, никогда не будет счастлива и у нее никогда не будет будущего. Диктатура ростовщиков в Грузии должна закончиться раз и навсегда. Грузинский народ должен вернуться к управлению нашей страной, для этого нам необходима мобилизация», - заявил Саакашвили.





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