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Посольство ЕС: Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу!


27.03.2024   14:01


Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу! - говорится в поздравлении представительства Евросоюза в Грузии.

Представительство ЕС желает национальной сборной успехов на чемпионате Европы.

«Мы празднуем эту историческую победу вместе с Грузией! Поздравляем всех и желаем успехов сборной на чемпионате Европы», - отмечают в представительстве Евросоюза.

Для справки, впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии одолела сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024. Судьба матча решилась в серии пенальти. Грузинская сборная победила со счетом 4:2. Сборная Грузии 18 июня сыграет свою первую игру на Чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.


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