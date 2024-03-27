

Посольство ЕС: Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу!

27.03.2024 14:01





Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу! - говорится в поздравлении представительства Евросоюза в Грузии.



Представительство ЕС желает национальной сборной успехов на чемпионате Европы.



«Мы празднуем эту историческую победу вместе с Грузией! Поздравляем всех и желаем успехов сборной на чемпионате Европы», - отмечают в представительстве Евросоюза.



Для справки, впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии одолела сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024. Судьба матча решилась в серии пенальти. Грузинская сборная победила со счетом 4:2. Сборная Грузии 18 июня сыграет свою первую игру на Чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.





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