

Саакашвили: От споров о пустяках надо перейти к делу

27.03.2024 14:08





Я очень опасаюсь, что если так будет продолжаться, малые партии не смогут преодолеть 5%-ный барьер, поэтому «Национальному движению – Платформе победы» придется побеждать единолично. В победе я вообще не сомневаюсь, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время видеообращения на заседании суда.



Он озвучил то, что обещает «Коалиция победы» населению в случае победы на предстоящих осенью парламентских выборах.



«Я очень опасаюсь, что если так будет продолжаться, малые партии не смогут преодолеть 5%-ный барьер. Это проблематично, в том числе для всей оппозиции и страны. Эта угроза вполне реальна, поэтому «Национальному движению» – «Платформе победы» придется побеждать единолично. В победе я вообще не сомневаюсь.



Что будет после этой победы? Первый закон, который мы примем — это закон об обнулении пенсионных кредитов. Второй закон будет способствовать упрощению возвращения грузин. Третьим станет создание фонда стимулирования бизнеса. Это значит, что мы создадим условия для создания малого бизнеса, чтобы грузины больше не уезжали отсюда, а те, кто уехал, вернулся.



Крестьяне работают на чужой земле, а не на своей, и новый закон будет заключаться в том, что все государственные земли будут переданы в частную собственность, крестьянам будут предоставлены льготные условия их выкупа, а также нулевые проценты по сельскохозяйственным кредитам. Следующим же законом будет амнистия...», - заявил Саакашвили.



Как отметил бывший президент, Грузия стала пунктом переселения людей.



«Как может быть безработица в такой стране, как Грузия, в стране с нашей географией и ресурсами?! Это вообще настолько противоестественный процесс, что я не нахожу в нем никакой логики, если не сказать, что это искусственно вызванное технологическое явление. Грузия стала пунктом переселения людей», - заявил Саакашвили.



Вместе с тем, Михаил Саакашвили поздравил сборную Грузии с победой.



«Я хочу начать с поздравления. Исходя из очень сложной ситуации с моим заключением, прошлая ночь стала одним из самых счастливых моментов в моей жизни за последние годы. Грузия показала высший класс. Наши болельщики также продемонстрировали единство, дух гордости», - заявил Саакашвили.тся для Саакашвили. Судьи, когда вы судите человека за кражу, грабеж. Этим людям нужно дать шанс начать все сначала. Тех, кто крадет миллионы, их никто не трогает, и мы это прекрасно знаем», — заявил Саакашвили.







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