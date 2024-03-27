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Папуашвили: 26 марта на «Динамо Арена» сбылась мечта поколений
27.03.2024 14:20
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети отреагировал на выход сборной Грузии на чемпионат Европы.
Как пишет Папуашвили, мечта поколений сбылась и история побед Грузии продолжается.
«Бывают моменты, во время которых дыхание останавливается и слышно только биение сердца и тихий шум, чтобы еще сильнее почувствовать величие этого момента.
26 марта на «Динамо Арена» настал момент, когда сердце Грузии затаило дыхание в ожидании чего-то превосходного, заветного и великого, и произошло то, что мы знали, что обязательно должно было произойти! Мечта поколений сбылась, цель достигнута, мы выиграли, мы победили!
История побед Грузии началась и эта история продолжается!», — пишет Шалва Папуашвили.
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