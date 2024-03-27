

26 игроков национальной сборной, тренерский штаб и руководство Федерации будут награждены орденом Чести

27.03.2024 15:16





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, 26 футболистов, вызванных на финальный матч между Грузией и Грецией, будут награждены орденом Чести.



Как пояснил Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства, весь тренерский состав и руководство Федерации Футбола Грузии будут представлены к Ордену Чести.



«Как вы знаете, вчера вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили мы приняли решение наградить членов нашей славной команды, всю сборную орденом Чести. Хочу уточнить, что будут награждены 26 игроков, вызванных на финальный матч. Поздравляю каждого из них с орденом Чести. Также весь тренерский состав будет награжден и представлен к ордену Чести. Руководство Федерации также будет награждено орденом Чести. Они действительно достойные люди. Это своего рода минимальная признательность, которую они могут получить от страны и государства. Хочу еще раз поздравить вас, поздравить наших игроков, нашу сборную и Федерацию. Убежден, что впереди нас ждет еще много побед и успехов. Желаю успехов нашей сборной на чемпионате Европы. Сегодня футбол – единственная актуальная тема, поэтому не думаю, что стоит делать заявления по другим вопросам», - заявил Кобахидзе.



Сборная Грузии победила сборную Греции и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, сборная Грузии сыграет в группе F вместе с Турцией, Чехией и Португалией. Календарь выступления сборной Грузии на чемпионате Европы следующий: 18 июня, город Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк» – Турция – Грузия; 22 июня, город Гамбург, «Волькспаркштадион» – Грузия – Чехия, 26 июня, город Гельзенкирхен, «Арена ауф Шальке» – Грузия – Португалия.





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