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Кобахидзе: Невозможно описать то чувство гордости, которое вселил в нас вчерашний день, объединив всю страну!
27.03.2024 15:48
Невозможно описать то чувство счастья и гордости, которое вчера подарило нам и объединило всю страну! Этим заявлением премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе начал заседание правительства.
Кобахидзе поблагодарил игроков сборной, тренеров, игроков-ветеранов разных поколений и поздравил их с победой.
Как сказал Кобахидзе, история сборной Грузии началась 30 лет назад, и впервые за 30 лет мы смогли выйти на турнир самого высокого рейтинга - Чемпионат Европы, что является предметом особой гордости.
«Сегодня особенный эмоциональный день и, соответственно, у нас особенное заседание. Хочу поздравить всех со вчерашней исторической победой и историческим успехом – поздравляю всех наших граждан, эмигрантов и, самое главное, наших футболистов!
Смена можно сказать, что вчера писалась история!
Хочу поблагодарить игроков – членов нашей сборной, которые вложили душу во вчерашнюю победу, а также тренерский штаб – во главе с нашим славным французским тренером. Особая благодарность руководству Федерации футбола - президенту, генеральному секретарю, вице-президентам. Успех, которого мы достигли вчера, накапливался годами.
Хочу поздравить футболистов-ветеранов с исторической победой – они создавали эту победу десятилетиями – поздравляю героев 13 мая. Хочу поздравить игроков всех поколений сборной – каждый из них внес особый вклад в эту победу. Ими была принесена победа, которую мы сотворили вчера», - заявил Кобахидзе на заседании правительства.
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