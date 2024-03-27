

Кобахидзе: Невозможно описать то чувство гордости, которое вселил в нас вчерашний день, объединив всю страну!

27.03.2024 15:48





Невозможно описать то чувство счастья и гордости, которое вчера подарило нам и объединило всю страну! Этим заявлением премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе начал заседание правительства.



Кобахидзе поблагодарил игроков сборной, тренеров, игроков-ветеранов разных поколений и поздравил их с победой.



Как сказал Кобахидзе, история сборной Грузии началась 30 лет назад, и впервые за 30 лет мы смогли выйти на турнир самого высокого рейтинга - Чемпионат Европы, что является предметом особой гордости.



«Сегодня особенный эмоциональный день и, соответственно, у нас особенное заседание. Хочу поздравить всех со вчерашней исторической победой и историческим успехом – поздравляю всех наших граждан, эмигрантов и, самое главное, наших футболистов!



Смена можно сказать, что вчера писалась история!



Хочу поблагодарить игроков – членов нашей сборной, которые вложили душу во вчерашнюю победу, а также тренерский штаб – во главе с нашим славным французским тренером. Особая благодарность руководству Федерации футбола - президенту, генеральному секретарю, вице-президентам. Успех, которого мы достигли вчера, накапливался годами.



Хочу поздравить футболистов-ветеранов с исторической победой – они создавали эту победу десятилетиями – поздравляю героев 13 мая. Хочу поздравить игроков всех поколений сборной – каждый из них внес особый вклад в эту победу. Ими была принесена победа, которую мы сотворили вчера», - заявил Кобахидзе на заседании правительства.





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