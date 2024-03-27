

Чартерный рейс и подарки родителей – декларация экс-премьера Грузии

27.03.2024 16:32





На сайте электронной системы имущественного положения чиновников опубликована обновленная декларация экс-премьера Грузии, председателя «Грузинской мечты» за 2023 год. Согласно документу, заполненному Ираклием Гарибашвили 23 марта 2024 года, основным источником его дохода стали деньги, подаренные ему родителями.



В 2023-м, как и в предыдущие годы, родители Ираклия Гарибашвили подарили ему 150 000 лари (55 тысяч долларов). Что касается зарплаты экс-премьера, в прошлом году она составила немногим более 45 тысяч лари (на 14 тысяч лари больше, чем в 2022 году). С 30 октября 2023 года по 23 марта 2024 года Гарибашвили удалось увеличить свои сбережения с 40 до 50 тысяч лари.



В декларации экс-премьера Гарибашвили за 2023 год также указано, что организация семейного вечера обошлась в 15 000 лари. За обучение детей в прошлом году было уплачено 42 900 лари, а 6255 лари за использование государственного леса в Бакуриани (его супруга Нунука Тамазашвили получила 5 958 кв.м леса от государства сроком на 49 лет).



В декларации указана и стоимость скандального чартерного рейса.



На перелет из Тбилиси в Мюнхен, на государственном самолете, нанятом для того, чтобы отправить сына Гарибашвили (Николоза Гарибашвили) на учебу в США в августе 2023 года, родители экс-премьера Грузии потратили 109 500 лари. Так же отмечается, что семейная поездка обошлась в 20 000 $.



В части оппозиции обновленную декларацию Гарибашвили назвали доказательством коррумпированности экс-премьера.



«Все внутри «Мечты» прекрасно знают, что Гарибашвили коррупционер, но расследования мы не видим, почему? Потому что Гарибашвили был не просто одним коррупционером, он был одной из фигур большой коррупционной схемы, а «Грузинская мечта» в целом является одновременно и создателем этой коррупционной схемы, и получателем выгод от этой коррупции. Что касается подарков родителей, то при Гарибашвили и «Грузинской мечте» пенсия действительно не была увеличена до такой степени, чтобы отец-пенсионер мог передать своему сыну тысячи долларов и евро», – сказала член партии «Лело» Анна Нацвлишвили.



Между тем, член партии «Эвооптимисты» Хатия Деканоидзе утверждает, что значительную часть доходов бывший премьер-министр в декларации не указал.



«Никто не верит в эти доходы Гарибашвили, никто не верит, что их раздает его отец-пенсионер, никто не верит, что в реальности у него на самом деле есть те доходы, о которых он пишет. Он гораздо более коррумпирован, чем кажется, его клан гораздо больше, члены его клана заработали гораздо больше денег, и он заслуживает строгого наказания за совершенное им должностное преступление», – говорит Хатия Деканоидзе.



В свою очередь внефракционный депутат Тамар Кордзая потребовала подробно изучить доходы семьи бывшего премьер-министра ответственные органы.



Напомним, что в январе текущего года Антикоррупционное бюро сообщило, что в течение года планирует изучить декларации сотен государственных служащих (министров, членов парламента, судей, мэров), в списке чиновников чьи доходы будут проверяться и Ираклий Гарибашвили.





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