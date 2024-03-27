

Посол ЕС: не все рекомендации Венецианской комиссии учтены в Избирательном кодексе

27.03.2024 16:34





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что не все рекомендации Венецианской комиссии приняты во внимание в Избирательном кодексе Грузии.



Так главный дипломат ЕС в стране прокомментировал поправки, которые изменили правила и кворум для выборов председателя и членов ЦИК (Центральной избирательной комиссии).



Герчинский еще раз отметил необходимость проведения свободных и справедливых выборов и подчеркнул важность учета рекомендаций Венецианской комиссии по избирательной реформе.



«Один из вопросов, который должен продолжать обсуждаться между Европейской комиссией и Грузией, — это свободные, честные выборы и свободный и беспристрастный избирательный процесс. Это важно для любой демократической страны.



Свободный и справедливый избирательный процесс является одним из 9 шагов. Венецианская комиссия устанавливает международные стандарты в отношении избирательных реформ.



Мы неоднократно просили парламент Грузии проконсультироваться с Венецианской комиссией по всем запланированным реформам. Венецианская комиссия дала четкую рекомендацию — закон содержит много рекомендаций, но, к сожалению, некоторые рекомендации Венецианской комиссии не принимаются во внимание», — отметил он.



Напомним, парламент преодолел вето президента Грузии, а 25 марта спикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон о внесении изменений в Избирательный кодекс.





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