

Мдинарадзе: Иностранцы в Грузии не будут проверять добросовестность представителей грузинских ветвей, это исключено

27.03.2024 17:23





Несмотря ни на что, эта тема закрыта. Иностранцы в Грузии не будут проверять добросовестность представителей грузинских ветвей, это исключено, - заявил лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами, говоря о т.н. называемой системе ветинга.



По словам Мдинарадзе, по этому поводу они готовы обменяться аргументами со своими коллегами в любом формате.



«Несмотря ни на что, эта тема закрыта. Иностранцы в Грузии не будут проверить добросовестность представителей грузинских ветвей, это исключено. По этому поводу мы обменяемся аргументами с нашими коллегами в любом формате. Мы объясним всем, почему такого рода вмешательство в суверенитет страны невозможно», - заявил Мамука Мдинарадзе.



По его словам, никакое вмешательство в суверенитет страны не допустимо.



«Нельзя. Подобные призывы к нарушению Конституции абсолютно недопустимы. Мы в дружеской форме объясним нашим друзьям все детали в связи с этим», - заявил Мдинарадзе.





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