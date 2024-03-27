

Давиташвили: У члена семьи Ираклия Гарибашвили есть доходы, он занимается бизнесом

27.03.2024 17:24





Если есть какие-либо вопросы относительно правильности информации в декларации любого должностного лица, в том числе {в декларации} Ираклия Гарибашвили, существует формат проверки этого. В это вовлечено гражданское общество и это предусмотрено законодательством, - заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили после заседания правительства, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.



По его словам, декларации всех высокопоставленных чиновников проверяются.



«Я не знаком с декларацией {Ираклия Гарибашвили}, хотя Ираклий Гарибашвили в свое время сделал заявление, когда обсуждалась эта тема. У члена семьи Ираклия Гарибашвили есть доходы, он занимается частной экономической деятельностью, бизнесом, поэтому каждый доход имеет свой источник логического происхождения. Я думаю, что это, наверное, прозрачно отражено в декларации.



Вы знаете, что сегодня этот процесс достаточно прозрачен. Декларация каждого должностного лица проверяется на предмет рисков, с широким привлечением гражданского общества, поэтому мы не можем сказать, что это процесс, когда за проверку декларации отвечает какой-либо государственное ведомство.



Если есть какие-либо вопросы относительно правильности информации в декларации какого-либо должностного лица, в том числе в {декларации} Ираклия Гарибашвили, существует формат проверки этого. В это вовлечено гражданское общество и это предусмотрено законодательством. Фактически такой проверке подлежат все декларации высокопоставленных чиновников. Т.е. дело не только в том, что кто-то указал в декларации какую-то информацию. Информация в декларации уточняется, и эта информация может быть запрошена представителями гражданского общества в соответствии с конкретным законодательством, и на все вопросы будет очень четкий ответ», - заявил министр экономики.





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