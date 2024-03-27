

Посол ЕС: Мы планируем несколько визитов на высшем уровне для активизации диалога

27.03.2024 17:58





Мы находимся в процессе разработки отчета о расширении, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



Как отметил Герчинский, они хотят, чтобы Грузия была готова к членству в ЕС, и это принесет пользу как ЕС, так и Грузии.



«Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС. Мы все вместе отпраздновали этот исторический шаг. Решение было принято единогласно 27 государствами-членами, но для того, чтобы Грузия стала полноправным членом Европейского союза, ей необходимы изменения, и эти изменения должны быть преобразовательными. Мы хотим, чтобы Грузия была готова к членству в ЕС, и это принесет пользу как ЕС, так и Грузии. Вот почему нам нужны реформы.



Некоторые реформы непросты и требуют больших усилий и совместной работы всех, и для того, чтобы создать компас, дорожную карту, вместе с позитивным решением по статусу кандидата мы разработали т.н. девять шагов. Это те реформы, которые необходимы Грузии для продвижения к членству в ЕС.



Мы оценим прогресс, достигнутый с октября прошлого года по октябрь этого года, и работа все еще продолжается. Есть много положительных элементов. Итак, мы видим решимость, мы видим законодательные инициативы, но в то же время есть открытые вопросы, по которым нам нужно сесть и поговорить. Как посол Европейского союза в Грузии, я обязан следить за тем, чтобы контакты были максимально интенсивными. Мы планируем несколько визитов на высшем уровне для активизации диалога, в том числе с участием институтов и 27 государств-членов ЕС. Потому что, мы не можем терять время, время драгоценно, и мы уже находимся в процессе разработки отчета о расширении, который будет опубликован в октябре, опять же с рекомендациями Европейской комиссии, чтобы мы могли перейти к следующему этапу или подождать с этим. Я искренне надеюсь, что будет достигнут достаточный прогресс, чтобы мы могли предложить нашим государствам-членам переход к следующим этапам.



Разумеется, есть открытые вопросы, и мы очень честно говорим о них. Это вполне естественно. Если рассматривать девять шагов, то они включают в себя очень серьезные реформы, в том числе в такой деликатной сфере, как судебная реформа, поэтому нам нужно сесть, нужно поговорить, выслушать доводы друг друга. Главное, и ЕС желает, чтобы Грузия стала членом нашей семьи, и у всех политических партий парламента точно такое же желание. Так что, если будет желание, я убежден, будет и путь», - заявил посол ЕС в Грузии.





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