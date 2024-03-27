

Здание администрации правительства Грузии осветили фотоколлажем национальной сборной

27.03.2024 20:42





Здание администрации правительства Грузии осветили фотоколлажем с изображением членов национальной сборной по футболу.



Инсталляция посвящена вчерашнему футбольному матчу, в котором сборная Грузии по футболу обыграла Грецию в серии пенальти и впервые в истории выиграла путевку на чемпионат Европы.



Сборная Грузии вчера победила сборную Греции и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, сборная Грузии сыграет в группе F вместе с Турцией, Чехией и Португалией. Календарь выступления сборной Грузии на чемпионате Европы следующий: 18 июня, город Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк» – Турция – Грузия; 22 июня, город Гамбург, «Волькспаркштадион» – Грузия – Чехия, 26 июня, город Гельзенкирхен, «Арена ауф Шальке» – Грузия – Португалия.







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