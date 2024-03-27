

Делегация Боснии и Герцеговины ознакомилась с опытом избирательной администрации Грузии

27.03.2024 21:40





Избирательная администрация Грузии принимает делегацию Боснии и Герцеговины. Делегация, в состав которой входят представители избирательной администрации Боснии и Герцеговины, Парламентской ассамблеи и других ведомств, находится с ознакомительным визитом в Грузии.



Учебный визит продлится два дня. Руководители и представители структурных подразделений Центризбиркома поделятся с членами делегации информацией о законодательных новациях, использовании электронных технологий на выборах и масштабной кампании по информированию избирателей, о деятельности избирательных систем, Центра реформ и обучения, Агентства развития госуслуг и Службы защиты персональных данных.

Ознакомительный визит делегации Боснии и Герцеговины в Грузию осуществляется под эгидой ОБСЕ.







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