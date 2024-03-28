

Комиссар Совета Европы: «Грузинская мечта» манипулирует гомофобией в предвыборных целях

28.03.2024 12:18





Как заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, «Грузинская мечта» манипулирует гомофобией в предвыборных целях.



«Меня беспокоит нынешний политический дискурс в Грузии, который выразился в инициативе «Грузинской мечты» о внесении изменений в Конституцию и «принятии нового конституционного закона о семейных ценностях и защите несовершеннолетних», — сказала Дуния Миятович.



По словам комиссара по правам человека, эта инициатива отражает вредные стереотипы и предрассудки в отношении ЛГБТ, которые до сих пор преобладают в некоторых слоях грузинского общества, в том числе среди некоторых политиков, и могут оказать сильное негативное влияние на права, безопасность и благополучие ЛГБТК-людей и их защитников.



«Это также представляет собой предвыборную политическую манипуляцию ЛГБТ-фобией, которую я осуждала ранее и которой не должно быть места в демократическом обществе», — говорит комиссар.



Миятович подчеркивает, что представители ЛГБТ по-прежнему становятся объектами преступлений на почве ненависти и широко распространенной дискриминации в Грузии, а их право на мирные собрания регулярно лишается.



«В последние месяцы я наблюдаю за растущей стигматизирующей риторикой, которую некоторые политики используют, чтобы подорвать законную деятельность правозащитников и гражданского общества в Грузии», — сказала Дуния Миятович.



Она призывает власти Грузии уважать обязательства по защите прав человека, взятые на себя Грузией как государством-членом Совета Европы, включая защиту прав ЛГБТ и обеспечение благоприятной среды для деятельности гражданского общества.



«Я призываю всех политиков Грузии решительно осудить использование ЛГБТИ-фобии или другой дискриминационной риторики в избирательной кампании», — говорит Миатович.



25 марта «Грузинская мечта» объявила о внесении изменений в Конституцию и принятии конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», где, по словам Мамуки Мдинарадзе, «гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних будут быть ясно написанным».





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