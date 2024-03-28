

Шалва Папуашвили о конституционных изменениях

28.03.2024 12:41





Думаю, что общественная поддержка этого вопроса очевидна и идет спокойное обсуждение. В том числе реакция оппозиции, их молчание показывает, что у них нет никакой критики по этому вопросу, единственное то, что они не осмеливаются поддерживать, потому что у них еще есть некоторый страх и стеснение перед теми, кто дает им задания, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.



Так он отреагировал на заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая отметила, что в демократическое общество нет места политическим манипуляциям и преследованиям людей LGBTI и правозащитников, наблюдаемых со стороны «Грузинской мечты».



По словам Шалвы Папуашвили, те изменения, которые представлены в виде конституционных поправок и законов, станут предметом всеобщего обсуждения.



«Я считаю, важно, когда дело касается наших зарубежных партнеров, чтобы не было внесено в эту дискуссию лишних эмоций. Я думаю, что дискуссия проходит очень хорошо и спокойно. Думаю, что общественная поддержка этого вопроса очевидна и идет спокойное обсуждение. В том числе реакция оппозиции, их молчание показывает, что у них нет никакой критики по этому вопросу, единственное то, что они не осмеливаются поддерживать, потому что у них еще есть некоторый страх и стеснение перед теми, кто дает им задания. Поэтому вопрос весьма ясный. Те изменения, которые представлены в виде конституционных поправок и законов, станут предметом общественного обсуждения. В этом вопросе будет задействовано все общество, и, разумеется, то, что в конечном итоге определит общество, будет тем порядком, который затем нужно будет утвердить в этой стране в качестве закона», - отметил Шалва Папуашвили.



Говоря на эту же тему, Шалва Папуашвили заявил, что дискуссия, проходящая сегодня в обществе, подтверждает, что люди видят эти риски, и граждане Грузии желают застраховаться от этих рисков, что и делают власти Грузии.





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