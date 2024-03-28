

Суд по делу Лазаре Григориадиса перенесен на 8 апреля

28.03.2024 13:23





Суд по делу 21-летнего Лазаре Григориадиса, арестованного по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудников полиции и уничтожении государственного имущества во время мартовских протестов, перенесен на 8 апреля.



Причиной переноса судебного заседания стала неявка обвиняемого на заседание.



Как отметил судья Звиад Шарадзе, подсудимый выразил желание присутствовать на судебном заседании дистанционно, однако указанная просьба не была удовлетворена.



Согласно пояснению судьи, у Лазаре Григориадиса нет проблем со здоровьем или какой-либо другой причины, по которой он не может явиться на заседание.



«Обвиняемый явится на заседание, в противном случае суд сочтет, что он уклоняется от заседания, и поэтому процесс продолжится без его участия», — заявил Звиад Шарадзе.



Напомним, Лазаре Григориадис — участник мартовских акций протеста против принятия так называемого «закона об иноагентах», который принят в РФ, но отозван в Грузии, благодаря стихийному протесту граждан Грузии.



21-летний Лазаре Григориадис был арестован полицией в ночь на 29 марта по делу о протестах 7-9 марта. Его обвиняют в насилии над полицейскими во время митингов перед парламентом против российского закона и в поджоге автомобиля, принадлежащего МВД. Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.



Кроме того, Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.





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