

Спикер парламента Грузии заявил, что не позволит депутатам навещать Саакашвили

28.03.2024 13:52





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не намерен разрешать депутатам навещать экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тбилисской частной клинике "Вивамед".



"Председатель парламента может дать право другим депутатам навестить заключенного. Без разрешения это может сделать только председатель парламента. Я не собираюсь (давать права депутатам навещать Саакашвили - прим. ТАСС), так как у нас хорошие результаты - Михаил Саакашвили, болевший "неизлечимыми болезнями", вылечился", - сказал Папуашвили журналистам.



Согласно регламенту парламента Грузии, депутату по приказу спикера парламента может быть дана возможность посетить любое пенитенциарное учреждение, действующее на территории страны, без специального разрешения.



Впервые Папуашвили ввел запрет для депутатов, желающих навестить Саакашвили, в декабре 2022 года. Парламентарии, зачастую представители основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение", не раз просили спикера грузинского парламента снять запрет.



Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул республику в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,3 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по настоящее время.





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