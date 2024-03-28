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Премьер-министр Грузии встретился с послом Эстонии
28.03.2024 14:23
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Эстонии в Грузии Рииной Кальюранд.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались долгосрочные отношения между двумя странами и перспективы дальнейшего углубления партнерства. Разговор коснулся вопросов активизации сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.
Дипломат подтвердила главе правительства поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции.
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