

Премьер-министр Грузии встретился с послом Эстонии

28.03.2024 14:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Эстонии в Грузии Рииной Кальюранд.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались долгосрочные отношения между двумя странами и перспективы дальнейшего углубления партнерства. Разговор коснулся вопросов активизации сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.



Дипломат подтвердила главе правительства поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции.





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