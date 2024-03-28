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Хазарадзе: Пропаганду ЛГБТ устанавливает и внедряет «Грузинская мечта»
28.03.2024 15:22
По словам лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, пропаганду ЛГБТ устанавливает и внедряет «Грузинская мечта».
«Разве это сейчас тема, когда мы говорим о героях? Пропаганду ЛГБТ устанавливает и внедряет «Грузинская мечта». А также «лидершип» «Грузинской мечты». Эта тема, которая их очень волнует», - заявил Хазарадзе.
По его словам, одна из проблем в стране заключается в том, что в Грузии «снижается рождаемость и распадаются семьи».
«Рождаемость снижается, и распадаются семьи, наши соотечественники, эмигрирующие за границу, воспитывают своих детей с помощью Skype, вот в чем проблема. Безработица является проблемой. У людей нет доходов, вот это – проблема. Поэтому, пожалуйста, давайте будем делать {акцент} на главном», - заявил Хазарадзе.
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