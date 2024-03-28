|
|
|
Подписан меморандум по развитию исследовательской деятельности грузинских и немецких ученых
28.03.2024 16:02
Национальный архив министерства юстиции Грузии и грузинский офис Фонда Макса Вебера начинают академическое, образовательное и межкультурное сотрудничество.
По информации Национального архива, подписанный между ведомствами меморандум о сотрудничестве направлен на содействие совместной исследовательской и образовательной деятельности в областях, представляющих взаимный интерес, а также исследования научных сотрудников и студентов; Поощрение обмена знаниями между историками и архивистами посредством лекций, конференций, семинаров или симпозиумов; Обмен информацией и соответствующими публикациями в соответствии с интересами сторон.
Документ подписали в выставочном павильоне Национального архива генеральный директор Национального архива Теона Иашвили и руководитель грузинского офиса Фонда Макса Вебера Андреас Хильгер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна