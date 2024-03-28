

Подписан меморандум по развитию исследовательской деятельности грузинских и немецких ученых

28.03.2024 16:02





Национальный архив министерства юстиции Грузии и грузинский офис Фонда Макса Вебера начинают академическое, образовательное и межкультурное сотрудничество.



По информации Национального архива, подписанный между ведомствами меморандум о сотрудничестве направлен на содействие совместной исследовательской и образовательной деятельности в областях, представляющих взаимный интерес, а также исследования научных сотрудников и студентов; Поощрение обмена знаниями между историками и архивистами посредством лекций, конференций, семинаров или симпозиумов; Обмен информацией и соответствующими публикациями в соответствии с интересами сторон.



Документ подписали в выставочном павильоне Национального архива генеральный директор Национального архива Теона Иашвили и руководитель грузинского офиса Фонда Макса Вебера Андреас Хильгер.







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